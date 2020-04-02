ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد في موسكو إلى 20 شخصا

أفاد موقع محافظ موسكو، اليوم الخميس، بأن أعداد الإصابة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19) في المدينة ارتفعت إلى 2475 حالة، كما ارتفع عدد الوفيات إلى 20 شخصا.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في آخر الإحصاءات على الموقع: "حتى يوم 2 نيسان/ أبريل: تم تسجيل 2475 إصابة في موسكو، 140 تعافوا، و20 حالة وفاة".

في وقت سابق من اليوم الخميس، جرى الإعلان، عن وفاة 3 أشخاص في موسكو أصيبوا بالتهاب رئوي ثنائي الجانب، واختبار إيجابي لفيروس كورونا حيث تتراوح أعمارهم بين 63 و72 عاما. في وقت لاحق أعلن عن وفاة شخص آخر يبلغ من العمر 39 عاما مريض ويعاني من التهاب رئوي ثنائي الجانب وبنتيجة إيجابية لفيروس كورونا.

واتخذت موسكو والعديد من المقاطعات الروسية إجراءات وقائية مشددة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، تشمل هذه الإجراءات العزل المنزلي الذاتي وإغلاق الأماكن العامة وغيرها من القيود التي تفرض التباعد الاجتماعي.

وقالت نائبة رئيس الوزراء الروسي، تاتيانا غوليكوفا، أمس الأربعاء، خلال اجتماع الحكومة الروسية بالرئيس فلاديمير بوتين، عبر الفيديو، إنه يجري فحص ثمانية أدوية مسجلة في روسيا، لإمكانية علاج فيروس كورونا المستجد، إلى جانب اختبار 22 دواء جديدا، وستكون النتائج جاهزة بحلول 10 أبريل/ نيسان الجاري.