بيسكوف: الكرملين على اطلاع بتنبؤات التنمية الاقتصادية في روسيا والحكومة تراقب الوضع

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن الكرملين على دراية بتوقعات التنمية الاقتصادية في البلاد، وأن الموقف ليس سهلا، مشيرا إلى أن الحكومة تراقب الوضع بشكل مستمر.

موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين: "نحن نعلم أن الاقتصاديين يتوقعون سيناريوهات عدة، بما في ذلك سيناريوهات أكثر تشاؤماً، الوضع صعب حقًا، وهو غير مسبوق بالطبع، الحكومة تراقب الوضع ليس فقط بشكل يومي، بل وعلى مدار الساعة، واعتمادًا على كيفية تطورها، سيمضي سيناريو الدعم قدمًا".

وعندما سُئِل بيسكوف ما إذا كانت هناك خطة عمل لدى الكرملين في حالة الإغلاق الجماعي للشركات، نصح بالتوجه إلى الحكومة بهذا السؤال.

وأشار بيسكوف بقوله: "كل الخطط وضعت من قبل مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا ولجنة التنسيق".

وقرر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم أمس الخميس، تمديد فترة العطلة المدفوعة الأجر، التي تم إعلانها بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في عموم روسيا، حتى 30 نيسان/ أبريل.