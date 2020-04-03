روسيا...بدء الأبحاث حول إمكانية استخدام بلازما الدم لعلاج المصابين بـ"كوفيد-19"

أفاد رئيس قسم الشؤون والتنسيق في فرع الصحة في حكومة موسكو، البروفيسور يفغيني نيكونوف، بأن الأبحاث حول إمكانية استخدام البلازما في علاج الفيروس التاجي قد بدأت في موسكو.

موسكو - سبوتنيك. وقال نيكونوف، الذي يترأس قسم أمراض الجهاز الهضمي في كلية التعليم الإضافي لجامعة الطبية الوطنية الروسية، خلال مؤتمر عبر الإنترنت حول الخبرة الدولية في مكافحة "كوفيد-19": "فيما يتعلق بالبلازما، فيوم أمس الخميس تم توقيع قرار فرع الصحة بشأن البلازما. وقد بدأت دراسة إمكانية استخدامه لعلاج فيروس كورونا المستجد".

في غضون ذلك، قامت شركة روسية بتطوير اختبار جديد للكشف عن فيروس "كورونا" ليتم تسجيله بشكل رسمي، في الوقت الذي يتوافق فيه الاختراع مع معايير منظمتي الصحة العالمية والروسية.

وأعلنت شركة DNA Technology، على موقعها الرسمي عن إنتاج مجموعة من الكاشفات التي تحدد الإصابة بفيروس "كورونا".

وأضافت الشركة في بيانها أنه ابتداء من 3 أبريل/نيسان، ستبدأ الشركة في إنتاج 200-400 مجموعة يوميا، وبعد ذلك سيتم إطلاق 1000 مجموعة يوميا في الإنتاج.

وتم تصميم كل مجموعة لإجراء 96 اختبارا، وبالتالي، في وجود ألف مجموعة، سيكون من الممكن إجراء نحو 100 ألف دراسة.

تسجيل أول حالة شفاء باستخدام البلازما في إيطاليا

كشفت مصادر صحية إيطالية عن تسجيل أول حالات شفاء بين المصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19" عن طريق استخدام بلازما دم محملة بالأجسام المضادة لأشخاص تعافوا من الوباء.

وأفادت وكالة "آكي" الإيطالية، اليوم الخميس، بأن تجربة علاج البلازما تمت في مستشفى سان ماتيو التعليمي بمدينة بافيا، جنوب ميلانو بإقليم لومبارديا، التي تعتبر المنطقة الأكثر تضررا من فيروس كورونا في إيطاليا.

وأوضحت أن اثنين من الأطباء (زوج وزوجته) كانا من أول المتبرعين بالدم، وكانا ضمن أول المصابين بفيروس كورونا في محافظة بافيا.

وفي وقت سابق، بدؤوا في الصين بتطبيق طريقة جديدة لعلاج الفيروس التاجي - أثبت العلماء أن هناك أجسامًا مضادة له في بلازما المتعافين منه.

وصنفت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا المستجد ‏المسبب ‏لمرض (كوفيد-19)، الذي ظهر في الصين أواخر العام ‏الماضي، يوم ‏‏11 آذار/ مارس، وباءً عالميا، مؤكدة أن أرقام ‏الإصابات ترتفع ‏بسرعة كبيرة.‏