طبيبة: أعداد المرضى الشباب بفيروس كورونا في موسكو إلى تزايد

أعلنت رئيسة قسم التشخيص الإشعاعي في المستشفى الإكلينيكي الـ 40 في موسكو، إليانورا بالانيوك، اليوم الجمعة، أن هناك المزيد من أعداد الشباب الذين يعانون من أعراض حادة لفيروس كورونا المستجد في مستشفى كوموناركا.

موسكو - سبوتنيك. وقالت بالانيوك خلال برنامج تلفزيوني على القناة الأولى الروسية: "خلال هذا الشهر تغيّر الوضع إلى الأسوأ، ويرجع ذلك أساسا إلى حقيقة أننا في البداية أدخلنا إلى المستشفى بما في ذلك مرضى الحجر الصحي، والآن هناك الكثير من المرضى من ذوي التشخيص المؤكد، الالتهاب الرئوي المكتسب. والرعب هو أنه ليسوا فقط من كبار السن، ولكن هناك الكثير من الشباب، وهم يعانون من أعراض خطيرة إلى حد ما. هذه هي مأساتنا، وهنا تكمُن متاعبنا".

من جانبه قال رئيس دوما مدينة موسكو، أليكسي شابوشنيكوف، في وقت سابق من اليوم الجمعة، إن إحصائية الإصابات في العاصمة الروسية تظهر أن الفيروس التاجي لا يزال ينتشر ولا يتوقف.

ويذكر أنه في موسكو، وفقا لبيانات يوم 3 نيسان/أبريل، تم تأكيد 2923 حالة إصابة بـ "كوفيد-19"، منها 448 حالة خلال الـ24 الساعة الأخيرة.

وبلغ عدد الإصابات في روسيا 4149 حالة، من بينها 601 حالة جديدة، وبلغ عدد الوفيات 34 حالة، من بينها 4 حالات جديدة، في حين تماثل للشفاء 281 شخصاً.

وعالمياُ تجاوز عدد الإصابات بالفيروس مليون حالة، و وزاد عدد الوفيات عن 54 ألف حالة، في حين تماثل أكثر من 219 ألف شخص للشفاء، فيما دعت منظمة الصحة العالمية البلدان إلى زيادة الاختبارات للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا.