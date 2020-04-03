عمدة موسكو: لا يمكننا إغلاق المدينة بشكل كامل نحن بحاجة للحفاظ على التوازن

أكد عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، اليوم الجمعة، عدم إمكانية إغلاق مدينة موسكو بشكل كامل، ولكن يمكن الحفاظ على التوازن عندما يكون ثلثا السكان في المنزل ونحو الربع يخرجون.

وقال سوبيانين في مقابلة مع القناة الروسية الأولى: "نحن نرى توازنا كافيا، لدينا نحو 3 ملايين شخص يعملون، حيث تعمل كل هيئات السلطة، والخدمات، وقطاع البلديات، والطب، وهيئات إنفاذ القانون، والمؤسسات الحيوية"، ووفقاً له، هناك نحو مليوني شخص في موسكو يعملون عن بعد.

وتابع: "وفقط مليونا شخص لديهم إجازة أو إجازة مرضية، بذلك هناك توازن في موسكو عندما يعمل ثلثا السكان ولكن جزء كبير يعمل عن بعد".

ووفقاً له، 3 ملايين تشكل ربع سكان المدينة، مشيراً إلى أن هذا التوازن الذي يجب حفظه، عندما ثلثا السكان يبقون في البيت في العزلة ونحو الربع يتنقلون.

ودخلت العاصمة الروسية موسكو، يوم الاثنين الماضي، في نظام تطبيق العزل الذاتي للسكان داخل منازلهم بغض النظر عن أعمارهم.

وكان عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، قال في بيان يوم الأحد: "إنه سيتم تطيبق نظام للعزل الذاتي في كل موسكو، بغض النظر عن أعمار السكان، ابتداء من يوم الاثنين 30 مارس/آذار".

وقرر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم أمس الخميس، تمديد فترة العطلة المدفوعة الأجر، التي تم إعلانها بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في عموم روسيا، حتى 30 نيسان/ أبريل.