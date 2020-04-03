موسكو... إنشاء قاعدة معلومات تضم صور مصابي "كوفيد – 19" لمراقبة تحركاتهم

صرح رئيس مجلس دوما مدينة موسكو، أليكسي شابوشنيكوف، اليوم الجمعة بأن صورا شخصية لجميع المصابين بفيروس كورونا المستجد في موسكو يتم تخزينها في قاعدة معلومات خاصة لكي يكون بالإمكان مراقبة تحركات هؤلاء الأشخاص أثناء التزامهم بنظام العزل الذاتي.
موسكو– سبوتنيك. وقال شابوشنيكوف في مقابلة مع القناة الأولى الروسية: "من أجل مراقبة الامتثال لنظام العزل الذاتي، سيتم تطبيق تقنيات المراقبة الجديدة الحديثة والرقمية تجاههم (أي الأشخاص المصابون بالفيروس التاجي)، وهذا هو الحد الذي يفصل الأشخاص المرضى عن الأشخاص الأصحاء".
وتابع "في حال إصابة شخص بالفيروس التاجي، وتم تأكيد هذا الأمر بواسطة نتائج التحليل، وبناء على تعليمات الطبيب الصحي، يتم استخدام وثيقة خاصة، يوقعها هذا المواطن المريض، حيث يتعهد بالتزامه بنظام العزل الذاتي. وبالإضافة إلى ذلك يخضع هذا الشخص للتصوير، ويتم إضافة صورته الشخصية إلى قاعدة المعلومات الخاصة، وذلك عن طريق الاستفادة من التكنولوجيا التي يجري تطبيقها منذ فترة طويلة من الزمن".
وأوعز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، للحكومة الروسية ورؤساء الأقاليم بالتعاون مع المصرف المركزي الروسي باتخاذ الإجراءات اللازمة لتجاوز تداعيات انتشار فيروس كورونا.
وجاء في بيان نشره الكرملين اليوم، أن رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين ورئيسة المصرف المركزي ألفيرا نابيؤلينا مسؤولان عن تنفيذ هذا الأمر.
كذلك أوعز بوتين باتخاذ التدابير اللازمة لضمان استدامة المؤسسات والصناعات الكبرى في البلاد، والعمل على تحقيق الاستقرار في موازنات الأقاليم للحد من آثار انتشار فيروس كورونا.
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