بوتين: جميع الدول لها مصلحة باستقرار طويل الأمد في سوق النفط

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أن روسيا ستقوم بتحليل الأوضاع في سوق النفط مع وضع مصالح المنتجين والمستهلكين في الاعتبار.

وقال بوتين: "نحن مستعدون للعمل مع الولايات المتحدة بشأن أسواق النفط، تحدثت إلى الرئيس ترامب، نحن جميعا قلقون بشأن الوضع في أسواق الطاقة".

وعن اجتماع "أوبك+" يوم الاثنين المقبل، قال بوتين: "قد يدور الحديث عن تقليص إنتاج النفط بمقدار 10 ملايين برميل في اليوم أو أكثر قليلا".

وعن نشاط الرياض في السوق النفطي العالمي قال بوتين: "يبدو أن الرياض تحاول التخلص من المنافسين الذين ينتجون النفط الصخري وهي تنجح نوعاً ما، لكن روسيا ليست بحاجة لذلك".

وتابع بوتين: "انسحاب الرياض من اتفاق "أوبك+" وزيادتها للإنتاج هو أحد أسباب انهيار أسعار النفط".

ودعت السعودية، يوم أمس الخميس، إلى عقد اجتماع عاجل لدول منظمة مصدري النفط "أوبك" ومجموعة من الدول المنتجة الأخرى؛ سعيا للوصول إلى اتفاق يعيد التوازن المنشود للأسواق البترولية.

وأعلن مصدر مطلع، اليوم الجمعة، أن اجتماع "أوبك+" للدول المنتجة للنفط سيعقد في 6 نيسان/ أبريل، لبحث إمكانية خفض الإنتاج بمقدار 10 ملايين برميل يوميا، ولا يوجد تخصيص حصص حتى الآن، وقد ينضم عدد من الدول الجديدة إلى صيغة "أوبك+".