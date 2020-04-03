بوتين: انسحاب الرياض من اتفاق "أوبك+" وزيادتها للإنتاج هو أحد أسباب انهيار أسعار النفط

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الجمعة أن انتشار فيروس كورونا وانسحاب الرياض من اتفاق "أوبك+" وزيادتها للإنتاج هو أحد أسباب انهيار أسعار النفط.

وقال بوتين خلال اجتماع لمناقشة سوق النفط العالمي: "أسباب انخفاض أسعار النفط والإنتاج ترتبط، في المقام الأول، بفيروس كورونا المستجد، وما أدى إليه من تقليص الإنتاج وانخفاض الطلب، المواصلات، الصناعة وغيرها".

وقال الرئيس الروسي: "إن السبب الثاني لانهيار أسعار النفط هو انسحاب المملكة العربية السعودية من صفقة أوبك+ "قيامها بزيادة الإنتاج والتصريحات بشأن استعداد شركائنا السعوديين تقديم تخفيضات على النفط".

وفي وقت سابق من الشهر الماضي، فشلت منظمة "أوبك" في التوصل لاتفاق مع عدد من المنتجين المستقلين، على رأسهم روسيا، حول اتفاق جديد لكبح الإمدادات وضبط الأسعار.

وتسبب ذلك في انهيار أسعار النفط بشكل حاد، حيث نزلت 45 % منذ بداية الشهر الجاري مع تزايد المخاوف من عودة فائض المعروض العالمي وتراجع الطلب.

وكان ترامب قد أجرى اتصالا هاتفيا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم 31 مارس، واتفقا على أن أسعار النفط الحالية في سوق النفط ليست في مصلحة البلدين.

وأعقبها تصريحات للرئيس الأمريكي قال فيها إن روسيا والمملكة العربية السعودية ستحلان خلافاتهما بشأن قضية أسعار النفط في الأيام القليلة المقبلة.