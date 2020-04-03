بوتين: يبدو أن الرياض تحاول التخلص من المنافسين الذين ينتجون النفط الصخري

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الرياض على ما يبدو تحاول التخلص من المنافسين الذين ينتجون النفط الصخري وهي تنجح نوعاً ما، مؤكدا أن روسيا ليست بحاجة لذلك.

موسكو- سبوتنيك. قال بوتين خلال مشاورات عن الوضع في سوق الطاقة العالمية: "كل ذلك مفهوم، لأن هذا على ما يبدو له علاقة بمحاولة شركائنا من السعودية التخلص من المنافسين الذين ينتجون ما يسمى بالنفط الصخري. هذا ممكن في حال بقاء أسعار النفط تحت الـ40 دولارا للبرميل. من هذه الناحية هم يبلغون هدفهم إلى حد ما".

كما أعلن الرئيس بوتين، اليوم الجمعة، أن صناعة النفط العالمية، قد تواجه نقصا في النفط بسبب الوضع الحالي للسوق في المستقبل "من الواضح أن صناعة النفط العالمية ، بعد أن واجهت مثل هذه المشاكل اليوم، في المستقبل، عندما ينمو الطلب - وهذا سيحدث حتمًا، سيتعافى الطلب حتمًا - قد تواجه هذه الصناعة في هذه الحالة زيادة في عجز الموارد، ثم عجزا في النفط".

ودعت السعودية، يوم أمس الخميس، إلى عقد اجتماع عاجل لدول منظمة مصدري النفط "أوبك" ومجموعة من الدول المنتجة الأخرى؛ سعيا للوصول إلى اتفاق يعيد التوازن المنشود للأسواق البترولية.

وأعلن مصدر مطلع، اليوم الجمعة، أن اجتماع "أوبك+" للدول المنتجة للنفط سيعقد في 6 أبريل/ نيسان، لبحث إمكانية خفض الإنتاج بمقدار 10 ملايين برميل يوميا، ولا يوجد تخصيص حصص حتى الآن، وقد ينضم عدد من الدول الجديدة إلى صيغة "أوبك+".