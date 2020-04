وكأنه فيلم سينمائي... شاب يعيش في المطار أسبوعا كاملا بسبب كورونا

View this post on Instagram

Всем привет! Меня зовут Игорь Бузин и, по иронии судьбы, я повторяю историю героя фильма "Терминал" с Томом Хенксом - уже четвертый день живу в транзитной зоне в Катаре. Как и в полюбившемся многим фильме сплю где придется, чаще всего на полу, а о банальных гигиенических потребностях вообще промолчу. Это важно и сразу поясню - моя жизнь целиком и полностью связана с Петербургом, я живу и работаю там с юношества, мои родственники тоже здесь, да и собственно мое проживание абсолютно законодательно и документально подтверждено. Но, есть большое НО, которое стало роковым в моей истории - гражданство в паспорте - Таджикистан. 16 марта с моими коллегами уехали в отпуск на Шри-Ланку. После его окончания должен был быть рейс Коломбо-Доха-Москва. Мы сели в самолёт до Москвы и вот наступил, как в отличном киносценарии, поворот - нас снимают с рейса и отправляют в транзитную зону. Все проходило без скандала, представители Катарской авиакомпании попросили не беспокоится и обещали организовать рейс в ближайшее время. Примерно через часа два снова подошёл представитель и сказал, что в Москву могут улететь только граждане РФ. Далее так и случилось, на ближайший рейс посадили только граждан России. Все мои друзья улетели и я остался совершенно один без знания английского языка и в абсолютном непонимании, что делать дальше. А вопрос абсолютно уместен, так как паспорт у меня забрали и помощи в разрешении вопроса не предложили. Я сразу же начал обращаться в свое посольство,чтобы как-то выбираться из этой ситуации (переписку можно посмотреть в карусели). Из всего понятно, что Посольство помочь мне не может. Друзья, мне нужна помощь - распространить это сообщение, чтобы хоть кто-то смог вызволить меня. Очень надеюсь на помощь СМИ. И спасибо моим друзьям и знакомым, которые всячески пытаются помочь. @lifenews_ru @topspb_tv @ekaterina05071974 @bullbullredhag @ntvru @mbn360tv @bloknot_russia #ИгорьБузинХочетДомой#сидимдома#стопкоронавирус