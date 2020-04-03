روسيا تسلم الولايات المتحدة أنظمة للكشف السريع عن فيروس "كورونا"

أعلن رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، كيريل دميترييف، عن قيام الصندوق بتسليم الولايات المتحدة أنظمة فحص روسية - يابانية للكشف السريع عن فيروس كورونا.

موسكو- سبوتنيك. وقال دميترييف في مقابلة مع قناة "سي إن إن": "أعتقد أن علينا تعزيز التعاون... لقد آن الأوان لإبداء بوادر حسن النوايا".

وتابع: "أعتقد حقا أن هذه لفتة بالغة الأهمية، إن روسيا تواجه فيروس "كورونا"، وهذه مشكلة عالمية، ونحن نريد دعم الولايات المتحدة. لقد قمنا بتسليم أنظمة الاختبار الخاصة بنا، التي حسب رأينا تعد إحدى أفضل الأنظمة في العالم، وهي أجهزة فحص روسية يابانية متنقلة، يمكنها اختبار 20 مريضا في الساعة".

كما أكد دميترييف أنه من المهم توحيد الجهود الروسية - الأمريكية من أجل التغلب على فيروس "كورونا".

روسيا تقدم مساعدات طبية لأمريكا

أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، بأن المساعدات الإنسانية التي قدمتها روسيا للولايات المتحدة الأمريكية تأتي ضمن التعاون الدولي لمواجهة فيروس كورونا.

وأوضح أنه قريبا ستشرح وزارة الخارجية الروسية الوضع المتعلق بالمساعدة المقدمة للولايات المتحدة.

© Sputnik . Press Service of the Permanent Representative of the Russian Federation to the UN موسكو حول المساعدات الإنسانية لأمريكا: التعاون الدولي مهم في مكافحة كورونا

وتابع السفير: "بلادي تمد يد العون للشعب الأمريكي. إنها لحظة تاريخية واستمرار لتقاليد تعود لقرون. والآن ليس وقت الصراع. يمكننا توفير المعدات والمطهرات والنظارات والأقنعة وأجهزة التنفس لإنقاذ الأمريكيين، وستحقق البعثة الإنسانية الروسية النجاح في حال تم إنقاذ حياة لو شخص واحد".

وفي وقت سابق، ذكر السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنطونوف، أن طائرة من طراز "آن-124" الروسية تحمل مساعدات إنسانية من وزارة الصناعة والتجارة الروسية. وتم التوافق بين رئيسي البلدين على هذه المسألة.

وأضاف أنطونوف: "نحن على ثقة، أن الولايات المتحدة الأمريكية ستقدم المساعدة عند الضرورة، ونحن نستقبلها بكل سرور ومن دون تسييس.

وفي وقت سابق، أعلنت المتحدثة باسم السفارة الأمريكية في موسكو، ريبيكا روس، أن الأجهزة التي قدمتها روسيا للولايات المتحدة ستستخدم على الفور بعد موافقة هيئة الغذاء والدواء الأمريكية.