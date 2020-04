روسيا تسلم الولايات المتحدة أنظمة للكشف السريع عن فيروس "كورونا"

موسكو- سبوتنيك. وقال دميترييف في مقابلة مع قناة "سي إن إن": "أعتقد أن علينا تعزيز التعاون... لقد آن الأوان لإبداء بوادر حسن النوايا".

كما أكد دميترييف أنه من المهم توحيد الجهود الروسية - الأمريكية من أجل التغلب على فيروس "كورونا".

أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، بأن المساعدات الإنسانية التي قدمتها روسيا للولايات المتحدة الأمريكية تأتي ضمن التعاون الدولي لمواجهة فيروس كورونا.

وأوضح أنه قريبا ستشرح وزارة الخارجية الروسية الوضع المتعلق بالمساعدة المقدمة للولايات المتحدة.