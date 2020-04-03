هيئة الطيران الروسي توقف مؤقتا رحلات لإعادة المواطنين من الخارج

أعلنت هيئة الطيران المدني في روسيا، اليوم الجمعة، عن وقف سريان جميع التصاريح لتنفيذ رحلات جوية مؤقتا لإعادة مواطني روسيا من الدول الأجنبية.

موسكو- سبوتنيك وجاء في البيان "من أجل حماية صحة مواطني روسيا ووضع حد لدخول حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا إلى أراضي روسيا الاتحادية يتم تعليق مؤقتا سريان التصاريح التي منحت سابقة لإعادة مواطني روسيا ورابطة الدول المستقلة إلى الأراضي الروسية".

وعلقت روسيا يوم 27 مارس/ آذار وعلى خلفية انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) الرحلات الجوية المنتظمة والتشارتر مع الدول الأخرى.

وبشكل استثنائي، تم تخصيص رحلات لإجلاء المواطنين الروس إلى البلاد من الخارج، ولإعادة المواطنين الأجانب إلى بلادهم، بالإضافة إلى رحلات المساعدات والرحلات الإنسانية ، وشحن الطائرات الفارغة للصيانة، ورحلات العبور مع الهبوط للتزود بالوقود أو تغيير الطاقم في الأراضي الروسية، والرحلات التي تتم وفقًا لقرارات فردية للحكومة.

واعتبارًا من 31 مارس، خفضت روسيا عدد الرحلات المخصصة لإجلاء المواطنين، كما وضعت قيود على عددهم . وبعد ذلك تم تحديد مطار شيريميتيفو فقط لوصول المواطنين الروس من الدول الأجنبية إلى موسكو، وذلك بما لا يزيد عن 500 شخص في اليوم، أو إلى مطارات الأقاليم الأخرى في البلاد، بما لا يزيد عن 200 شخص في اليوم.