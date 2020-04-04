روسيا تسجل 9 وفيات لمرضى بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة

أعلن مقر محاربة انتشار فيروس كورونا المستجد في روسيا، اليوم السبت، عن وفاة 9 مرضى وتسجيل 582 إصابة بفيروس كورونا في 32 منطقة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان المقر: "خلال الـ24 ساعة، توفي 9 مرضى مصابون بفيروس كورونا في روسيا: موسكو 7، منطقة كوستروما 1، بريمورسكي كراي 1، ليبلغ إجمالي الوفيات 43 شخصا".

وتابع البيان:"وجرى التأكد من 582 حالة إصابة بفيروس كورونا المسبب لمرض"كوفيد-19" في 32 منطقة خلال الـ24 الماضية في روسيا".