والد نورمحمدوف يكشف عن ثروة ابنه

قام والد بطل الفنون القتالية المختلطة حبيب نورمحمدوف خلال مقابلة أجراها على قناة إيغور ريباكوف على اليوتيوب، بالكشف عن الوضع المالي لابنه.

وقال عبدالمناف نورمحمدوف :"هناك الكثير من الناس حول العالم يتمتعون بالثراء ويملكون الكثير من المال. في الواقع أعتقد أن ثروة حبيب اليوم تبلغ حوالي 100 مليون دولار، ولكن ثروة ابني تكمن في الخبرة التي اكتسبها خلال السنين الماضية".

يذكر أنه كان من المقرر إقامة النزال المرتقب بين حبيب نور محمدوف وتوني فيرغسون، في 18 نيسان/ أبريل، في لاس فيغاس بمدينة نيويورك، لكن السلطات في هذه المدينة الأمريكية فرضت حظرا على إقامة الأنشطة الجماعية في محاولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، الأمر الذي دفع بالأمريكي دانا وايت رئيس منظمة "UFC" للبحث عن مكان جديد لإقامة نزالات دورة "UFC 248".

النزال بين البطلين حبيب وفيرغسون يوصف بـ"الملعون"، لأن هذه المرة هي الخامسة التي تحاول فيها "UFC"، تنظيم نزال بينهما، بعدما تم تأجيله في المرات الأربع السابقة لأسباب مختلفة.

والجدير بالذكر، أن حبيب يحتفظ بسجل خال من الهزائم، بـ 28 فوزا في 28 نزالا، أما فيرغسون، فحقق 25 فوزا مقابل 3 هزائم.