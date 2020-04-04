حسناء التنس الروسية.. شارابوفا تنشر رقم هاتفها للتواصل مع معجبيها

وطلبت شارابوفا من المشتركين طرح الأسئلة عليها أو التحدث عن مناح مختلفة من الحياة أو حتى إرسال وصفات المأكولات.

كما وعدت اللاعبة الروسية المعتزلة بالرد على الرسائل القصيرة، مشيرة إلى قدرتها في الوقت الحالي الرد على المعجبين من أمريكا وكندا، إلا أنها ستخبر الجميع متى تكون جاهزة للرد على المشجعين من دول مختلفة.

وكانت نجمة كرة المضرب الروسية ماريا شارابوفا قد أعلنت اعتزالها في نهاية شباط / فبراير الماضي وفي رصيدها 36 لقبا منها 5 في "الغراند سلام"، حيث توجت بأول ألقابها في البطولات الأربع الكبرى عام 2004 في بطولة ويمبلدون البريطانية عندما كان عمرها 17 عاما.