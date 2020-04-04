تحييد إرهابي من تنظيم "داعش" خطط لهجوم في مورمانسك الروسية

أعلن مركز المعلومات الروسي التابع للجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، اليوم السبت، تصفية إرهابي خطط لتنفيذ هجوم في مدينة مورمانسك الروسية، حيث عثر بحوزته على عبوة ناسفة وأسلحة وذخائر.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان المركز: "الليلة، وأثناء أنشطة البحث العملياتي في مورمانسك، حدد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي مكان وجود أحد رجال العصابات المسلح والذي كان يخطط لتنفيذ هجوم إرهابي، وعند محاولة إلقاء القبض عليه، فتح هذا الإرهابي النار على القوات الخاصة حيث جرى تحييده".

وتم العثور في موقع إطلاق النار، على عبوة ناسفة وأسلحة وذخائر جاهزة للاستخدام.

وتمكن النشطاء من التعرف على المجرم، إذ كان مؤيدا لتنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا) وخطط بعد الهجوم للذهاب إلى الشرق الأوسط للمشاركة في أنشطة التنظيم.

وأشار مركز المعلومات الروسي التابع للجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب إلى أنه "لا توجد إصابات بين رجال تطبيق القانون والسكان المدنيين".