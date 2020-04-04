مسؤول: سكان موسكو سيتلقون رمزا للتنقل عند إدخال نظام المراقبة

صرح رئيس قسم تكنولوجيا المعلومات في موسكو، إدوارد ليسينكو، اليوم السبت، أنه عند إدخال نظام المراقبة، سيتعين على سكان موسكو تلقي رمزا خاصا لتأكيد تحركاتهم في جميع أنحاء المدينة.

وقال ليسينكو، قي مؤتمر صحفي: "في حالة التوقيع على مثل هذا الإجراء القانوني، سيتعين على المقيمين في موسكو الحصول على رمز متخصص لتأكيد تحركاتهم في جميع أنحاء المدينة، سيظل من الممكن التحرك سيرا على الأقدام، وإما عن طريق وسائل النقل العام أو بواسطة سيارة خاصة ما عليك سوى إخطار المدينة بخططك وأن يكون بحوزتك الرقم الذي تم إعطاؤك إياه".

وأوضح ليسينكو: "يمكن إصدار مثل هذه الرموز بغية التنقل في أنحاء موسكو في ظل ظروف فيروس كورونا، عبر الإنترنت عبر حساب شخصي على موقع "mos.ru"، ثم حفظ الحروف والأرقام على الهاتف أو البريد الإلكتروني أو طباعتها".

وأشار إلى أن الموقع شبه جاهز وتفعيله سيكون في ساعات الذروة، ويمكن لكل من يحتاج الرمز الحصول عليه.

وأضاف ليسينكو: "سيتمكن السكان الذين ليس لديهم القدرة على استخدام موقع "mos.ru" من الحصول على الرمز باستخدام هواتفهم".

وقرر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الخميس، الماضي، تمديد العطلة مدفوعة الأجر للمواطنين، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد حتى 30 أبريل/ نيسان الجاري.

وتشهد موسكو وضواحيها وعدد من المدن الرئيسية والمقاطعات الروسية تطبيق نظام العزل الذاتي، الذي دخل حيز التنفيذ للأسبوع الثاني على التوالي.