55 مليون قناع طبي قادمين إلى روسيا من الصين

صرح النائب الأول لوزير الصناعة والتجارة في روسيا، سيرغي تسيب، اليوم السبت، أن الصين سترسل 55 مليون قناع طبي إلى روسيا، وهناك بالفعل جدول زمني لاستلامها وتوزيعها علا جميع المناطق.

وقال تسيب: "نتوقع توريد 55 مليون قناع طبي من الصين، بموجب عقود رسمية، وهناك بالفعل جدول زمني لوصول وتوزيع الأقنعة على جميع الفيدراليات الروسية".

وأعلنت نائب رئيس الوزراء الروسي تاتيانا غوليكوفا، بأن من بين العدد الإجمالي للمرضى المصابين بفيروس كورونا في روسيا، هناك 808 جاؤوا من الخارج، و 2854 مصابا بالتواصل، و 487 موضع شك.

وقالت غوليكوفا، في مؤتمر صحفي اليوم السبت: "من بين إجمالي عدد الحالات المسجلة في روسيا، هناك 808 حالات قادمة من الخارج، و 2854 حالة إصابة هي جراء الاتصال بأولئك الذين وصلوا البلاد، و 487 هي الأرقام التي نقوم بتحليلها الآن، ونعني هنا، العلاقة مع أولئك الذين جلبوه (الفيروس)، أو مع الذين أصيبوا هنا، كجهة اتصال".

ومن جانبه أعلن مقر عمليات مكافحة انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد في روسيا، في وقت سابق من اليوم السبت، عن تسجيل 582 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في 32 منطقة، ليبلغ العدد الإجمالي في البلاد 4731 حالة.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس/ آذار، مرض فيروس كورونا "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.

وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول ‏كبيرة ‏بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية، ‏تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.

وتجاوز عالميا عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، المليون و130 ألف إصابة، ونحو 61 ألف حالة وفاة، فيما تخطى عدد المتعافين 239 ألفا.