كيف يمضي الروس وقت فراغهم في الحجر الصحي؟

وأظهر المسح، أن أكثر من 80 في المئة من المشاركين استخدموا الأسبوع الأول من الحجر الصحي بشكل مفيد.

وفي المرتبة الأولى شغل المواطنون أنفسهم بالتواصل مع عائلاتهم وأقاربهم وجاء النوم والطعام في المرتبة الثانية.

ونصحت وزارة العدل الروسية تأجيل حفلات الزواج إلى فصل الصيف كما أعلنت السماح بالزواج والطلاق ابتداءا من 1 يونيو/حزيران، إلا أن العشاق وجدوا طريقة حديثة لعقد قرانهم وهو الزواج عن طريق الانترنت مع المسابقات والحضور والهدايا.

وقال بعض العاملين عن بعد أن ضغط عملهم لم ينقص بسبب الحجر الصحي وحتى ازداد في بعض الأحيان.

وقرر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الخميس الماضي، تمديد العطلة مدفوعة الأجر للمواطنين، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد حتى 30 أبريل/نيسان الجاري.

وتشهد موسكو وضواحيها وعدد من المدن الرئيسية والمقاطعات الروسية تطبيق نظام الحجر الصحي، الذي دخل حيز التنفيذ للأسبوع الثاني على التوالي.