عدد حالات الإصابة بـ"كورونا" في روسيا يرتفع إلى 5389

أعلنت غرفة العمليات المختصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في روسيا، عن تسجيل 658 حالة إصابة جديدة بالفيروس في 14 إقليما روسيا، وارتفع اجمالي عدد المصابين حتى 5389.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان غرفة العمليات : "خلال آخر 24 ساعة تم تشخيص 658 إصابة في روسيا في 14 إقليما".

وأضاف البيان أن إجمالي عدد حالات الإصابة ارتفع حتى 5389 في 79 إقليما.

كما أضاف البيان أنه توفى جراء الإصابة بالفيروس خلال آخر 24 ساعة شخصين، ليرتفع عدد الوفيات إلى 45.

فيما تعافى من الفيروس خلال آخر 24 ساعة 22 شخصا، ليرتفع عدد المتعافين حتى 355 شخصا.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس/ آذار، مرض فيروس كورونا "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.

وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول ‏كبيرة ‏بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية، ‏تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.