الكرملين: بوتين سيستمر بالعمل عن بعد لمدة لا تقل عن أسبوع

أكد المتحدث الصحفي باسم الرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، أن عمل الرئيس الروسي عن بعد سيستمر لمدى أسبوع على الأقل.

موسكو - سبوتنيك. وأكد بيسكوف خلال برنامج "موسكو. الكرملين. بوتين" على قناة "روسيا 24":

"لقد مر أسبوع واحد، وأعتقد أنه سيستمر [بالعمل عن بعد] لمدة أسبوع آخر على الأقل".

وتابع بيسكوف: "أعتقد أن حادث إصابة كبير الأطباء في مستشفى "كوموناركا" [بفيروس كورونا] أكد أنه بغض النظر عن كافة تدابير السلامة المتخذة من الأفضل تقليل التواصل الحي، وهو ما قام به الرئيس".

وقرر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الخميس الماضي، تمديد العطلة مدفوعة الأجر للمواطنين، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد حتى 30 أبريل/نيسان الجاري.

وتشهد موسكو وضواحيها وعدد من المدن الرئيسية والمقاطعات الروسية تطبيق نظام الحجر الصحي، الذي دخل حيز التنفيذ للأسبوع الثاني على التوالي.