الصندوق الروسي للاستثمارات يدعو لاستئناف الحوار التجاري بين روسيا والولايات المتحدة

شدد رئيس الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، كيريل دميترييف، اليوم الإثنين، على أن روسيا والولايات المتحدة الأمريكية بحاجة إلى استئناف الحوار التجاري بينهما في المستقبل القريب.

جاءت تصريحات دميترييف في مقالة نشرها على موقع وكالة "CNBC" الأمريكي وقال خلاله: "تعمل مؤسستنا على استمرار التعاون بين الشركات الروسية والأمريكية التي تجد الدعم من كلا الجانبين. نحن نعتقد أنه في المستقبل القريب يجب استئناف الحوار على أعلى المستويات وهكذا كان اقتراح الرئيس بوتين".

وأشار دميترييف أن العالم اليوم يحتاج إلى منصات قوية للتعاون بين الحكومات ورجال الأعمال والمواطنين.

وكان صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي قد دفع نصف قيمة حمولة المساعدات الإنسانية إلى الولايات المتحدة لمساعدتها في مكافحة فيروس كورونا المستجد.