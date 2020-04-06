روسيا تسجل 954 إصابة جديدة بكورونا ليصل الإجمالي إلى 6343 حالة

أعلنت غرفة عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد في روسيا، تسجيل 954 إصابة جديدة بالفيروس في 49 إقليما من أقاليم البلاد، من بينهم 30 طفلا، ليبلغ عدد الإصابات الإجمالي 6343 إصابة.

ارتفع عدد الإصابات في روسيا، ليبلغ 6343 إصابة بفيروس كورونا في الوقت الراهن، وبلغ إجمالي الذين تماثلوا للشفاء من الفيروس 406 أشخاص، والوفيات 47 شخصا.

وتبنى مجلس الدوما الروسي، خلال جلسة عامة، قانونا بشأن المسؤولية الجنائية بسبب انتهاك الحجر الصحي، وكذلك بشأن نشر معلومات مزيفة حول فيروس كورونا المستجد تصل إلى 5 سنوات سجنا.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في 11 آذار/ مارس الجاري، فيروس "كورونا" وباء عالميا، مؤكدة أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة عبر الحدود الدولية.

وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول كبيرة بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية في بلادها، تنوعت من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق بكاملها، وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.