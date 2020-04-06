روسيا... تسجيل شركة "غينيريوم" للاختبار السريع للكشف عن فيروس "كورونا"

أعلنت وزارة الصناعة والتجارة الروسية، اليوم الاثنين، تسجيل شركة الأدوية البيولوجية "غينيريوم" للتحليل السريع لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الهيئة الفدرالية الروسية لحماية المستهلك (روسبوتريبنادزور)

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان لوزارة الصناعة والتجارة: "هذا هو أول اختبار سريع محلي، يسمح باستخدام المعدات القياسية لتحديد وجود فيروس كورونا المستجد في غضون 40 دقيقة بدقة تزيد عن 94 في المئة، بما في ذلك تحضير العينة".

وكان مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في روسيا أعلن، في وقت سابق من اليوم، تسجيل 954 إصابة جديدة بالفيروس وهو أعلى معدل إصابات يومي في البلاد، في 49 إقليماً من بينهم 591 إصابة في العاصمة موسكو و82 بضواحيها، ليبلغ عدد الإصابات الإجمالي 6343 إصابة.

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ومدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فترة العطلة المدفوعة التي تم إعلانها بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في عموم أراضي البلاد حتى 30 نيسان/أبريل الجاري.