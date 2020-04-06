الكرملين: انعقاد مؤتمر "أوبك+" في الـ 9 من أبريل

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن مؤتمر "أوبك+"، الذي كان من المقرر عقده في السادس من نيسان/ أبريل قد تأجل إلى التاسع من نفس الشهر.

موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين: "تأجل المؤتمر إلى يوم الخميس لأسباب فنية وجاري الإعداد له".

وأشار بيسكوف أنه يجب مشاركة الدول الأخرى التي لم تشارك من قبل في عملية تنسيق استقرار سوق النفط وقال بهذا الصدد: "الحديث يدور حول تحقيق استقرار في السوق، وهذا يتطلب مشاركة الدول التي لم تشارك من قبل في التنسيق، وأولئك الذين هم الآن على اتصال عمل ويتحدثون عن ذلك".

وأضاف بيسكوف قائلا: "لن أقدر على تحديد هذه الدول وأعتقد أنه يجب على الجميع أن ينتظروا عقد هذا المؤتمر "أوبك+" هذا الأسبوع".

وكانت المملكة العربية السعودية قد دعت إلى اجتماع طارئ لدول "أوبك +" من أجل إيجاد حل لأزمة حرب أسعار النفط العالمية.

وأشارت السعودية إلى أن هذه الدعوة تأتي في إطار سعي المملكة الدائم في دعم الاقتصاد العالمي في هذا الظرف الاستثنائي وتقديراً لطلب فخامة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب وطلب الأصدقاء في الولايات المتحدة.

وفي وقت سابق من الشهر الماضي، فشلت منظمة "أوبك" في التوصل لاتفاق مع عدد من المنتجين المستقلين، على رأسهم روسيا، حول اتفاق جديد لخفض الإمدادات وضبط الأسعار.

وتسبب ذلك في انهيار أسعار النفط بشكل حاد، حيث نزلت 45 % منذ بداية الشهر الجاري مع تزايد المخاوف من عودة فائض المعروض العالمي وتراجع الطلب.