طبيب روسي يشرح كيفية علاج مرضى كورونا ذوي الأعراض الخفيفة

ما زال فيروس "كورونا" المستجد مستمر في التأثير على جميع جوانب حياة البشر في أنحاء العالم كافة، لخطورته، وعدم العثور حتى الآن على علاج أو لقاح رسمي للقضاء عليه، الأمر الذي دفع العديد من الحكومات إلى إعلان الإغلاق العام في البلاد وحظر التجوال الكامل.

من أكثر أعراض مرض "كوفيد-19" شيوعا الحمى والتعب والسعال الجاف، إلى جانب صعوبة التنفس عند وصول المرض إلى مراحل متطورة، كما قد يعاني بعض المرضى من رشح في الأنف والتهاب الحلق والعطس واحتقان، وآلام الجسم وإسهال.

كشفت دراسة جديدة قام بها باحثون ألمان أن المرضى المصابين بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) الذين يعانون من أعراض خفيفة هم الأكثر نشرا للعدوى خلال أسبوع من الإصابة بالفيروس.

قال مدير معهد بحوث طب الطوارئ باسم سكليفوسوفسكي سيرغي بيتريكوف لـ "سبوتنبك"، بأن المصابين بفيروس كورونا ذوي الأعراص الخفيفة يتم علاجهم من خلال خافضات الحرارة والفيتامينات".

وقال بيتريكوف: "إذا عانى مريض فيروس كورونا "كوفيد 19" من أعراض خفيفة فيوصف له خافض حرارة ومجوعة من الفيتامينات".

وأضاف بيتريكوف: "أما إذا تطورت حالة المريض فسيتم معالجته بالأدوية التي توصي بها منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة الروسية".

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وكشفت الصين، يوم الأربعاء الماضي، عن وجود أكثر من 1300 مصاب بفيروس كورونا لديها، لا تظهر عليهم الأعراض، في سابقة هي الأولى من نوعها التي تنشر فيها بكين مثل هذه البيانات، بعد تزايد القلق العام إزاء المصابين الذين لا تظهر عليهم الأعراض.

وصنفت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، يوم 11 مارس/ آذار، وباء عالميا، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة.

وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول كبيرة بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية، تنوعت من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق بكاملها، وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.