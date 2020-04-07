الطاقة الروسية: روسيا ستشارك في اجتماع "أوبك+" في 9 أبريل

صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الطاقة الروسية، اليوم الثلاثاء، أن بلاده ستشارك في اجتماع "أوبك +" المقرر انعقاده في الـ 9 من شهر نيسان/ أبريل الجاري.

وقال المتحدث لوكالة "سبوتنيك"، ردا على سؤال عما إذا كانت روسيا ستشارك في جلسة "أوبك+" المقرر انعقادها الخميس المقبل عبر الفيديوكونفرانس: "نعم"، مشيرا إلى أن الحلف سيناقش إمكانية خفض إنتاج النفط.

ووفقا لوكالة "بلومبرغ" نقلا عن مصادر مطلعة، أمس الاثنين تلقت 7 دول غير أعضاء في المنظمة دعوات للحضور، وهي الأرجنتين والبرازيل والنرويج وكولومبيا ومصر وإندونيسيا وترينيداد وتوباغو.

وتعتزم الدول خلال المؤتمر مناقشة خفض إنتاج النفط بمقدار 10 ملايين برميل في اليوم. ومن المتوقع أن يُعقد يوم الجمعة أيضًا اجتماع على مستوى وزراء الطاقة في دول مجموعة العشرين، الذي ستعلنه السعودية رسميًا.

يشار إلى أن دول "أوبك+" لم تتوصل يوم 6 مارس/ آذار الماضي، لاتفاق على تغيير معايير الصفقة لخفض إنتاج النفط أو تمديده.

فبينما اقترحت روسيا الحفاظ على الشروط القائمة، عرضت المملكة العربية السعودية زيادة خفض إنتاج النفط. ونتيجة لذلك، تم رفع القيود المفروضة على إنتاج النفط في الدول الأعضاء في التحالف السابق اعتباراً من 1 أبريل/ نيسان. وانخفضت أسعار النفط في مارس/ آذار، في ظل ذلك وكذلك بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، بمقدار مرتين تقريبا.