قائد القوات الروسية في سوريا: لم تسجل أية إصابة بفيروس كورونا في قواتنا

أعلن قائد القوات الروسية في سوريا، العقيد يفغيني أوستينوف، أنه لم يتم تسجيل أية إصابة في القوات الروسية في سوريا حتى اليوم.

وقال القائد في مؤتمر عبر الهاتف: "الوضع في المنطقة المسؤولة عنها مجموعة القوات التابعة للقوات المسلحة الروسية في الجمهورية العربية السورية مستقر. لم تكن هناك حالات إصابة بفيروس كورونا بين العسكريين والمدنيين".

ووفقا له، فإن جميع مرافق القوات الروسية عززت المراقبة، فهي تقيس درجة الحرارة على الأقل أربع مرات في اليوم وتراقب النظافة بدقة.

تعمل هناك أربع وحدات طبية ووحدة مجتمعة من قوات الدفاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي. من الممكن نشر ما يصل إلى 300 سرير.

تم تقليل اتصالات الجيش الروسي مع السكان المحليين، وتم تقييد دخول وخروج السيارات، وتم إلغاء جميع الفعاليات العامة.