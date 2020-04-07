بوتين: روسيا ستتغلب على فيروس كورونا من خلال العمل المنظم والمنضبط

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا ستخرج من أزمة فيروس كورونا المستجد بأقل الخسائر وستتغلب عليه من خلال العمل المنظم والمنضبط.

قال بوتين خلال جلسة عمل لمكافحة فيروس كورونا المستجد في البلاد عبر الفيديو: "أود أن أشكر زملاءنا المتخصصين وعلماء الفيروسات والأطباء على التوصيات التي يقولونها لنا، على جميع المستويات الحكومية من أجل اتخاذ قرارات فعالة، لنتمكن جميعًا من تقديم التوصيات ذات الصلة للمواطنين".

وأضاف "هذا الوضع الصعب ليس ميؤوسا منه تماما، إذا تصرفنا بكفاءة وبطريقة منظمة ومنضبطة، فإننا سنتجاوز هذه المرحلة الصعبة من حياتنا بأقل الخسائر".

من جانبه أجاب فلاديمير كوتيريف، مدير معهد "Mikrob" الروسي للأبحاث لمكافحة الطاعون، على سؤال للرئيس بوتين حول وضع الفيروس التاجي، قائلا إن "مسألة تقليل مدة العزلة الذاتية يجب أن تعاد في غضون أسبوع، حيث سيكون من الواضح ما هي النتيجة التي أسفرت عنها".

وتابع كوتيريف "من الضروري مواصلة العزل، الذي يتم في جميع أنحاء البلاد، وعلينا أن نرى هذا التأثير في غضون أسبوع، خصوصا في موسكو".

وأكد على أنه خلال أسبوع ستنتهي فترة الحضانة بعد العزل، وبعد ذلك ستتضح اتجاهات الإصابة".