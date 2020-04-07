روسيا تنتج نحو 1.6 مليون كمامة طبية يوميا

أعلن وزير الصناعة والتجارة الروسي، دينيس مانتوروف، اليوم الثلاثاء، أن البلاد وصلت إلى مرحلة إنتاج نحو من 1.6 مليون كمامة طبية يوميا.

موسكو - سبوتنيك . وقال مانتوروف في اجتماع عبر الفيديو مع الرئيس الروسي: "لقد وصلنا اليوم إلى معايير إنتاج في الشركات الروسية لنحو مليون و600 ألف كمامة طبية، يمكن استخدامها في المؤسسات الطبية".

وأشار إلى أنه بالإضافة إلى ذلك، تجري خياطة كمامات من الشاش، والتي تمتلك شهادة تسجيل وتراخيص طبية.

وأضاف الوزير بقوله "بحلول 20 نيسان/ أبريل تقريباً، يجب أن نصل إلى معيار يومي بمقدار 2 مليون و100 قطعة، بالإضافة إلى ذلك، وفي جميع الأقاليم، من خلال جذب المشاريع الصغيرة والصغيرة جداً، من الفروع المختلفة من مواد ليست نسيجاً، بدؤوا بإنتاج، ونحن أنفسنا... لم نتوقع، ما يقرب من 2 مليون و400 ألف قطعة في اليوم".

وقال مانتوروف، قبل ذلك، إن السلطات الروسية اشترت 51 مليون كمامة طبية من الصين لتسليمها إلى الأقاليم.

وأعلنت غرفة عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19) في روسيا، اليوم الثلاثاء، تسجيل 1154 إصابة جديدة بالفيروس في 43 إقليماً من أقاليم البلاد، من بينهم 697 إصابة في العاصمة موسكو و 69 بسانت بطرسبورغ، ليبلغ عدد الإصابات الإجمالي في البلاد 7497 حالة.