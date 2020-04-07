روسيا: نحتاج من 10 إلى 14 يوما للوصول إلى حالة استقرار بتفشي الفيروس التاجي

صرحت مديرة الوكالة الطبية البيولوجية الفيدرالية الروسية، فيرونيكا سكفورتسوفا، بأن الوضع مع انتشار فيروس كورونا في روسيا قد يصل إلى استقرار في غضون 10 إلى 14 يومًا، إذا تم اتخاذ تدابير وقائية وزاد حجم الاختبارات.

موسكو - سبوتنيك. وقالت سكفورتسوفا، في مقابلة على قناة "روسيا-24" الإخبارية: "إذا واصلنا التصرف بشكل عقلاني، وهذا ينطبق على جميع السكان، في الوقت الذي سنزيد فيه من حجم الاختبارات، وفي هذه الحالة، وفقًا لبيانات أفضل مجموعات التنبؤ، أمامنا حوالي 10-14 يومًا تقريبًا قبل الوصول إلى استقرار في تفشي هذه العدوى. وبعد ذلك سنمكث في المرحلة لبعض الوقت، ثم سنسير في الاتجاه المعاكس (باتجاه الانخفاض)".

وأضافت: "حتى الآن، تتطور الحالة الوبائية في روسيا الاتحادية وفقًا لأحد أكثر السيناريوهات ملاءمة. ويعود ذلك إلى حد كبير إلى حقيقة أن السيناريو الذي تطور لدينا، كان استباقياً منذ البداية".

هذا وأعلنت غرفة عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في روسيا، في وقت سابق من اليوم، تسجيل 1154 إصابة جديدة بالفيروس في 43 إقليماً من أقاليم البلاد، من بينهم 697 إصابة في العاصمة موسكو و 69 بسانت بطرسبورغ، ليبلغ عدد الإصابات الإجمالي في البلاد 7497 حالة. وبلغ إجمالي عدد الوفيات في البلاد 58 حالة، منها 11 حالة وفاة جديدة، وتماثل 494 مصاباً للشفاء.