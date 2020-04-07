رحلة خاصة لإعادة الإيطاليين من روسيا إلى وطنهم

قالت السفارة الإيطالية في موسكو، اليوم الثلاثاء، إن رحلة مستأجرة تعود بالإيطاليين إلى وطنهم من روسيا، وسط جائحة فيروس كورونا العالمي، من المقرر إجراؤها في 9 أبريل/ نيسان الجاري.

وقالت السفارة على فيسبوك "نحيطكم علما بأن الطائرة المستأجرة لشركة طيران NEOS تم تجهيزها لرحلة إلى روما . ومن المقرر أن تقلع الرحلة من مطار شيريميتيفو في موسكو يوم الخميس 9 أبريل".

وستتوقف الطائرة في سان بطرسبرغ قبل أن تتجه إلى روما.

وتجاوزت حالات الوفاة في إيطاليا جراء فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19) 17 ألفا، بعد تسجيل أكثر من 600 حالة جديدة منذ أمس الاثنين، فيما سجلت الإصابات اليومية انخفاضا ملحوظا في البلد الذي يعد الأكثر تضررا في أوروبا.

ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) عن مؤتمر الحماية المدنية "بلغ عدد المصابين 94067 بزيادة 880 حالة عن الأمس، وهذا أدنى معدل نمو منذ 10 آذار/ مارس".

وتابعت الوكالة أن "الوفيات زادت بمقدار 604 حالة عن الأمس، ليصبح الإجمالي 17127".

Министерство обороны РФ مستشفى ميداني للمرضى الذين ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا في بيرغامو في إيطاليا حيث بدأ الأطباء العسكريون الروس مع زملائهم الإيطاليين في توفير الرعاية والعلاج على مدار الساعة للمرضى

وتحتل إيطاليا المرتبة الأولى حالياً على صعيد أوروبا من ناحية عدد المصابين بالفيروس وتعتبر منطقة لومبارديا في الشمال، بؤرة انتشار الفيروس في هذا البلد.

وفي وقت سابق فرضت السلطات الإيطالية حالة الإغلاق العام، لتتمكن من السيطرة على انتشار الفيروس بعد أن أصبحت تتصدر قائمة الدول من حيث عدد الوفيات.

وصنفت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا المستجد يوم 11 آذار/مارس، جائحة، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة.

وأجبرت الجائحة العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول كبيرة بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية في بلادها؛ تنوعت من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق بكاملها، وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.