روسيا تقرر تسيير عدة رحلات جوية إلى نيويورك ومالي وطوكيو لإجلاء مواطنيها

أعلنت وزارة النقل الروسية اليوم الثلاثاء (الأربعاء بالتوقيت المحلي)، أن شركات الطيران الروسية تخطط في الفترة من 8 إلى أبريل/نيسان، إجلاء مواطني روسيا من نيويورك ومالي وطوكيو وغوا ونقاط أخرى.

موسكو – سبوتنيك. وقال المكتب الصحفي للوزارة في بيان: "بتاريخ 8 أبريل/نيسان مخطط رحلتين لشركة "إيروفلوت" من نيويورك ومالي إلى موسكو، وفي التاسع من أبريل ستنقل نفس الشركة إلى موسكو مواطني روسيا من دينباسار، فضلا عن ذلك من المقرر أيضا تسيير رحلات إيروفلوت من تايلاند إلى موسكو وسان بطرسبرغ في 10 أبريل".

يتبع...