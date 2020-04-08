شفاء 48 مريضا من فيروس كورونا في موسكو

صرحت نائب محافظ موسكو، أناستاسيا راكوفا، اليوم الأربعاء، بأن 48 شخصا في موسكو قد تعافوا من عدوى فيروس "كورونا" المستجد، وتم إخراجهم من المنشآت الطبية التي كانوا فيها.

وقالت راكوفا: "خلال اليوم الماضي، تعافى 48 مريضا بعد خضوعهم للعلاج من فيروس كورونا. قبل خروجهم من المستشفى تلقى هؤلاء الأشخاص التوصيات المناسبة. ارتفع العدد الإجمالي للأشخاص الذين تعافوا من عدوى فيروس كورون في موسكو إلى 270".

وتابعت بقولها: "تم وضع تشخيص عالي الجودة وعلاج مناسب من فيروس التاجي في المستشفيات. المرضى تحت إشراف فرق طبية متعددة التخصصات: أخصائي الأمراض المعدية، طبيب الرئة، طبيب الأوبئة، طبيب التخدير والإنعاش".

خلال الـ24 ساعة الماضية أعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا في روسيا، اليوم، تسجيل 5 حالات وفاة فيروس كورونا المستجد في البلاد، ليصل عدد الوفيات الإجمالي إلى 68 شخصا، في حين تعافى 86 شخصا خلال الـ 24 ساعة الأخير ليصل العدد إلى 580.

كما سجل المقر 1175 إصابة جديدة بكورونا في روسيا بينها 660 بموسكو و95 بضواحيها، و34 في سان بطرسبورغ خلال الـ24 ساعة الماضية ليصل الاجملي إلى 8672 إصابة.