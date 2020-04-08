نائب محافظ موسكو: أكثر من 8 آلاف متطوع يساعدون السكان أثناء الحجر المنزلي

صرحت نائب محافظ موسكو، أناستاسيا راكوفا، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، أن أكثر من 8 آلاف عامل اجتماعي ومتطوع يساعدون سكان موسكو على عزل أنفسهم.

وقالت راكوفا: "لمساعدة المتقاعدين والمصابين بأمراض مزمنة والذين يعزلون أنفسهم في المنزل، بدأ 7000 عامل اجتماعي و1160 متطوعًا اجتماعيًا العمل".

وفقًا لقرار محافظ موسكو سيرغي سابيانين، الذي صدر بتاريخ 23 آذار/ مارس، يجب على المقيمين الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا، وكذلك سكان موسكو الذين يعانون من عدد من الأمراض المزمنة، الامتثال لنظام العزل الذاتي الإلزامي اعتبارًا من آذار/ مارس.

وأعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا في روسيا، اليوم، تسجيل 5 حالات وفاة فيروس كورونا المستجد في البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل عدد الوفيات الإجمالي إلى 68 شخصا، في حين تعافى 86 شخصا خلال الـ 24 ساعة الأخير ليصل العدد إلى 580.

كما سجل المقر 1175 إصابة جديدة بكورونا في روسيا بينها 660 بموسكو و95 بضواحيها، و34 في سان بطرسبورغ خلال الـ24 ساعة الماضية ليصل الاجملي إلى 8672 إصابة.