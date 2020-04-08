موسكو تخصص أكثر من 65 مليون دولار لمستشفيات علاج مرضى كورونا

أعلن الموقع الرسمي لعمدة موسكو، اليوم الأربعاء، أنه سيتم تخصيص أكثر من 65 مليون دولار لمستشفيات علاج مرضى كورونا

وجاء في الموقع: "سيتم تخصيص 5 مليارات روبل (ما يعادل أكثر من 65 مليون دولار) للمستشفيات في العاصمة لمكافحة انتشار عدوى الفيروس التاجي. سيتم استخدام الأموال لإعادة تصميم المراكز الطبية وإعداد المباني لاستقبال المرضى المصابين، بما في ذلك أعمال الإصلاح إذا لزم الأمر. كما سيتم استخدام الأموال لشراء الأدوية واللوازم الطبية ومعدات الاوكسجين للمرضى".

وخلال الـ24 الساعة الماضية أعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا في روسيا، اليوم، تسجيل 5 حالات وفاة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، ليصل عدد الوفيات الإجمالي إلى 68 شخصا، في حين تعافى 86 شخصا خلال الـ 24 الساعة الأخيرة ليصل العدد إلى 580.

كما سجل المقر 1175 إصابة جديدة بكورونا في روسيا بينها 660 بموسكو و95 بضواحيها، و34 في سان بطرسبورغ، خلال الـ24 الساعة الماضية ليصل الإجمالي إلى 8672 إصابة.