الخارجية الروسية: موسكو تعول على رد إيجابي من الولايات المتحدة حول اقتراح تمديد معاهدة ستارت

أعلنت وزارة الخارجية الروسية اليوم الأربعاء أن موسكو تعول على رد إيجابي مبكر من الولايات المتحدة على اقتراح تمديد معاهدة (ستارت).

وجاء في بيان صادر عن الوزارة: "وفقًا لمبادرة الرئيس الروسي فلاديمير فلاديمير بوتين، في ديسمبر من العام الماضي، تم اقتراح على الجانب الأمريكي ودون أي شروط مسبقة تمديد معاهدة ستارت والبدء في دراسة الأسئلة العملية المتعلقة بهذا الأمر. نتطلع إلى استجابة إيجابية سريعة من الولايات المتحدة".

وأشار البيان إلى أن أهمية دور المعاهدة في ظل الظروف الدولية الحالية الصعبة.