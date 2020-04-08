بوتين: من الضروري توفير جميع الظروف لعودة الشركات إلى العمل

أكد الرئيس الروس فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، على ضرورة توفير جميع الظروف التي تساهم في عودة الشركات إلى جدول عملها الطبيعي.

وقال خلال اجتماع عبر الفيديو مع حكام الأقاليم الروسية بشأن مكافحة فيروس كورونا: "نحتاج الآن إلى تهيئة جميع الظروف للشركات والمؤسسات ورجال الأعمال للعودة إلى جدول عملهم المعتاد. وأكرر أنه يجب القيام بذلك بعناية ودقة ، ومراقبة الوضع بعناية".

كما أعلن بوتين، أن رفع جاهزية المؤسسات الطبية وزيادة قدراتها هي المهمة العاجلة لكل الأقاليم، وقال بوتين: "سأبدأ بالمهمة العاجلة، المهمة المشتركة لكل الأقاليم. الحديث يدور حول رفع جاهزية المؤسسات الطبية، وزيادة مواردها وقدراتها. هذه هي الأولوية في الوقت الراهن".

كما أشار بوتين إلى تخصيص أموال لشراء التقنيات الطبية ما فيها أجهزة التنفس الاصطناعي، وأجهزة الرعاية المكثفة، لافتا إلى أهمية تأمين ضمانات أعلى للعاملين الطبيين الذين يكافحون ضد الفيروس التاجي، مثل تلك التي يتمتع بها الجيش.

وقال بوتين: "سيكون من الصواب اتخاذ قرار آخر. تأمين ضمانات لهم [للأطباء] على حساب الميزانية الفيدرالية. كما تم التي يتمتع بها أفراد القوات المسلحة الروسية".

كما أوعز الرئيس الروسي، حكام الأقاليم الروسية بسرعة حل جميع المسائل المتعلقة بمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد بصورة فورية ومهنية،وقال: "يجب أن نكون مستعدين للقتال من أجل حياة كل فرد في كل إقليم... أطلب منكم التصرف بسرعة وبمهنية وبنظام، ومعرفة قيمة الوقت، وكل يوم وكل روبل. وحل جميع المسائل التنظيمية والمسائل التي تمس العاملين".