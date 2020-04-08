بوتين: يجب التخفيف من حدة الضربة التي أحدثها فيروس كورونا والتي أثرت على الاقتصاد

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماع عبر الفيديو، اليوم الأربعاء، مع حكام الأقاليم الروسية إنه من الضروري تخفيف حدة الضربة التي أحدثها فيروس كورونا والتي أثرت على الاقتصاد بشكل سلبي.

وقال بوتين: "من المهم التقليل من الأزمة وتخفيف الضربة التي أحدثها فيروس كورونا والتي ألحقت خسائر خطيرة للغاية بالاقتصاد".

كما أعلن بوتين أنه يجب أن يحصل الأطباء الذين يعملون في ظروف صعبة في ظل مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، على رواتبهم بالكامل ودون تأخير.

وقال: "قمنا بتخصيص مدفوعات إضافية للأطباء والممرضات والطاقم الطبي في ظل ظروف العمل الصعبة وزيادة العبء، وتم تخصيص الأموال من الميزانية الفيدرالية لهذه الأغراض، وأكثر من 10 مليار روبل [نحو 132 مليون دولار]، ستحول قريبًا إلى الأقاليم. يجب أن يتلقى الناس هذه المدفوعات في الوقت المحدد، ودون تأخير".

وخلال الـ24 الساعة الماضية أعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا في روسيا، اليوم، تسجيل 5 حالات وفاة فيروس كورونا المستجد في البلاد، ليصل عدد الوفيات الإجمالي إلى 68 شخصا، في حين تعافى 86 شخصا خلال الـ 24 الساعة الأخيرة ليصل العدد إلى 580.

كما سجل المقر 1175 إصابة جديدة بكورونا في روسيا بينها 660 بموسكو و95 بضواحيها، و34 في سان بطرسبورغ خلال الـ24 الساعة الماضية ليصل الإجمالي إلى 8672 إصابة