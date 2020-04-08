عمدة موسكو: في ظل انتشار فيروس كورونا من غير الممكن التوقف عن مشاريع البناء

قال عمدة موسكو سيرغي سوبيانين اليوم الأربعاء أنه لا يمكن التوقف عن عمليات بناء مترو الأنفاق، والطرقات، وغيرها من المشاريع في ظل القيود المتعلقة بمكافحة انتشار فيروس كورونا.

وقال سوبيانين :"أعتقد أنه من المستحيل وقف عمليات بناء المترو والطرقات والإسكان والمشاريع الرئيسية. عمليات البناء تعطي تأثيرا إيجابيا. ومن خلال إنتاج المكونات ومواد البناء، نحافظ على ملايين الوظائف في موسكو وفي جميع أنحاء روسيا".

وفقا له، في هذه الظروف ، لا يمكن إيقاف عمل بعض الشركات وقال:" يجب أن تعمل الصناعات الغذائية والطاقة والدفاع والعلوم والصناعات الأخرى لضمان الأداء الطبيعي للمدينة، وتوفير الدخل للعمال وخلق أسس للمستقبل".

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن اقتصاد بلاده في وضع صعب جراء انتشار فيروس كورونا مشيرا إلى أن الاقتصاد في وضع صعب. ليس منطقيا إغلاق الشركات والمؤسسات.

وخلال الـ24 ساعة الماضية أعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا في روسيا، اليوم، تسجيل 5 حالات وفاة فيروس كورونا المستجد في البلاد، ليصل عدد الوفيات الإجمالي إلى 68 شخصا، في حين تعافى 86 شخصا خلال الـ 24 ساعة الأخير ليصل العدد إلى 580.

كما سجل المقر 1175 إصابة جديدة بكورونا في روسيا بينها 660 بموسكو و95 بضواحيها، و34 في سان بطرسبورغ خلال الـ24 ساعة الماضية ليصل الاجملي إلى 8672 إصابة.