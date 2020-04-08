شويغو: ازدياد محاولات تزييف الحقيقة التاريخية حول الحرب العالمية الثانية من قبل المسؤولين الأجانب

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بشأن، طلب وزير الدفاع الروسي من رئيس لجنة التحقيق الروسية، ألكسندر باستريكين ، مقاضاة المسؤولين الأجانب المسؤولين عن هدم الآثار للمواطنين السوفييت: " لفت سيرغي شويغو في طلبه انتباه ألكسندر باستريكين إلى ازدياد محاولات المسؤولين في بعض الدول الأجنبية لتزييف الحقيقة التاريخية حول المساهمة الحاسمة للاتحاد السوفييتي في هزيمة الغزاة الفاشيين خلال الحرب العالمية الثانية والحرب الوطنية العظمى".