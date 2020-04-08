كيف تحارب روسيا الأخبار المزيفة حول فيروس كورونا

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В Крыму нашли распространителя ложной информации о ситуации с коронавирусом, ему грозит штраф до 100 тысяч рублей. "Я рада, что информация о коронавирусе в Уютном не подтвердилась. Мне об этом факте сообщила заведующая ФАПом Марина Николаевна Котова. Первый раз я усомнилась в том, правильно ли все поняла. На следующий день еще раз уточнила, наши это люди или нет? Она ответила, что да, это семья, которая была на круизном лайнере. Я ей поверила и посчитала своим долгом сообщить об этом людям. Но в Минздраве и Роспотребнадзоре этот факт опровергли. И я рада, что у нашем селе нет этой заразы. Ведь я тоже здесь живу и так же, как все, переживаю. Приношу извинения за то, что не со злого умысла, а по недоразумению ввела в заблуждение жителей села! " #фейкомет