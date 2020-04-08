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    انتشار فيروس كورونا في روسيا - موسكو 1 أبريل 2020

    كيف تحارب روسيا الأخبار المزيفة حول فيروس كورونا

    © Sputnik . Alexey Maishev
    روسيا
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    مع انتشار فيروس كورونا وظهرو مختلف المواقع، التي تنشر الاخبار المتعلقة بالفيروس، باشرت روسيا في محاربة جميع الأخبار المزيفة والصادرة عن مصادر مشبوهة، وبمساعدة المتطوعين.

    رفع قضية جنائية

    في 31 مارس/آذار الماضي، قامت السلطات الروسية بالمصادقة على قانون بشأن المسؤولية الجنائية لنشر أخبار مزيفة حول فيروس كورونا. وينص القانون على معاقبة كتابة ونشر معلومات مزيفة بغرامة تتراوح من 300 إلى 700 ألف روبل أو العمل الإصلاحي لمدة تصل إلى عام واحد، أو تقييد الحرية لمدة تصل إلى 3 سنوات.

    أما إذا كان هذا الفعل ينطوي على عدد من العواقب الخطيرة مثل التسبب في وفاة شخص آخر، فعندئذ سيواجه الجاني عقوبة 5 سنوات في السجن، وستتولى لجنة التحقيق التابعة لروسيا الاتحادية التحقيق في هذه الحالات.

    الحكومة ضد المعلومات الكاذبة

    تواصل الحكومة الروسية مكافحة الأخبار المزيفة ليس فقط على المستوى التشريعي، فمنذ بداية شهر أبريل/نيسان الجاري، يعمل مركز اتصالات خاص في إطار مجلس التنسيق الحكومي لمكافحة الفيروسات التاجية، الذي يرأسه رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين في تتبع ودحض المعلومات غير الدقيقة حول وضع الوباء في روسيا.

    بالإضافة إلى ذلك، يعمل مركز الاتصالات، إلى جانب وسائل الإعلام الرائدة في البلاد، في إعلام المواطنين عن الوضع الحالي مع انتشار الفيروس في الاتحاد الروسي.

    المتطوعون يشاركون في العمل

    يساعد المتطوعون أيضًا في مكافحة الأخبار المزيفة حول فيروس كورونا المستجد، إذ يساعد أعضاء رابطة الإنترنت الآمن والمركز الوطني لمساعدة الأطفال المفقودين والمتضررين في تحديد الأخبار والمراسلات غير الدقيقة حول انتشار العدوى في روسيا الاتحادية.

    ووفقا لمديرة رابطة الإنترنت الآمن، يكاترينا ميزولينا، فإنه يتم توزيع المعلومات المزيفة بشكل رئيسي من خلال برامج المراسلة الفورية والشبكات الاجتماعية. غالبًا ما تتم إضافة التوضيح إلى المشاركات التي يُزعم أن المعلومات نقلتها بواسطة طبيب مألوف وعامل سيارة إسعاف وغيرهم من الأشخاص "المطلعين".

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    ❌Последние дни Интернет буквально заполонили разные слухи и страшилки о коронавирусе. Пора прекратить эту психологическую атаку на наш мозг! Но как?☠️. . ✅С сегодняшнего дня наша организация #Киберволонтеры приступила к мониторингу интернет-пространства. Мы будем искать фейки, проводить факт-чекинг и отправлять данные в Роскомнадзор. . ⛔️Что мы ищем? Преувеличенные данные о масштабах распространения коронавируса в России. Рекомендации по лечению, которые на самом деле могут навредить здоровью. Бредни из серии « будут проводить дезинфекцию с воздуха, встаньте в 2 часа ночи у своего открытого окна». . ⛔️Где мы будем проверять информацию? Только в официальных достоверных источниках. Например, на сайте Минздрава или Роскомнадзора. Или напрямую связываясь с медицинскими или социальными учреждениями. . ✅Сегодня такой работой уже занимается 10 наших киберволонтеров, но в ближайшие две недели, надеюсь, нас станет на порядок больше. И еще очень хочется, чтобы к борьбе с этой «панической эпидемией» подключились и другие регионы страны. Присоединяйтесь! . ❗️Друзья, очень прошу: соблюдайте официальные рекомендации по сохранению собственного здоровья, берегите себя и свое информационное пространство!🙏🏻 . #коронавирус #коронавирусвРоссии #вирус #пандемия #covid #covid19 #covid-19 #koronavirus #virus #korona #koronavir

    Публикация от Лагунова Мария (@laguten)

    الأخبار الأكثر تزييفا في روسيا

    لقد كشف "صيادو الأخبار الزائفة" بالفعل عن الآلاف من الحشو، ووجدوا مؤلفيهم - وسيحصلون على العقوبة المناسبة. فيما يلي بعض الحالات المعروفة.

    على سبيل المثال، إليك مقطع فيديو من لجنة التحقيق في شبه جزيرة القرم، حيث تعترف المرأة بنشر معلومات كاذبة عن علم حول الفيروس التاجي. في الفيديو، تعتذر امرأة عن ذعر الناس. لم تشرح المرأة الدافع لأفعالها.

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    В Крыму нашли распространителя ложной информации о ситуации с коронавирусом, ему грозит штраф до 100 тысяч рублей. "Я рада, что информация о коронавирусе в Уютном не подтвердилась. Мне об этом факте сообщила заведующая ФАПом Марина Николаевна Котова. Первый раз я усомнилась в том, правильно ли все поняла. На следующий день еще раз уточнила, наши это люди или нет? Она ответила, что да, это семья, которая была на круизном лайнере. Я ей поверила и посчитала своим долгом сообщить об этом людям. Но в Минздраве и Роспотребнадзоре этот факт опровергли. И я рада, что у нашем селе нет этой заразы. Ведь я тоже здесь живу и так же, как все, переживаю. Приношу извинения за то, что не со злого умысла, а по недоразумению ввела в заблуждение жителей села! " #фейкомет

    Публикация от Инцидент Крым и Севастополь (@badcrimea)

    لكنهم نشروا تسجيلًا للرسائل الصوتية من ميسنجر، حيث ينصح مؤلف مجهول بشكل مقنع بشراء المنتجات بسرعة في المتاجر، وإلا سينتهي الأمر.

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    В этих голосовых сообщениях очень убедительно советуют, мол бегите, скупайте все что можно: соль, сахар, крупы, туалетную бумагу и т.д., потому что потом всего этого не будет вообще и две недели будете сидеть по квартирам безвылазно. При этом ссылаются на каких-то якобы друзей из какого-то там министерства. Говорят, фейк. Но если посмотреть на Ютюб блоггеров из Италии, там действительно все так, как говорится в этом "фейке". . . #коронавирус #фейки

    Публикация от Уктус Онлайн (@uktusonline)

    قبل يومين، تم تداول رسالة مزيفة في الجزء الروسي من الشبكات الاجتماعية مفادها أن رئيس الأطباء في أحد المستشفيات في الشرق الأقصى قد أصيب بعدوى بـ COVID-19 والآن أصبح المستشفى مهددًا بالعدوى. في الواقع، كان الطبيب في عزلة ذاتية، ولم يكن لديه أعراض المرض.

    وجدت الشرطة أن الرسالة كتبها مواطن محلي يبلغ من العمر 39 عامًا. اعترف بأنه نشرت شائعة، ولم يكن لديه دليل.

    "في تطبيق "فايبر"، كتبت معلومات غير دقيقة ذكر فيها رئيس الأطباء لدينا. لم يتم تأكيد المعلومات، قالت إحدى النساء" ... يؤسفني أن غرائز الحفاظ على الذات عملت قبل الرأس. ونقلت الخدمة الصحفية للشرطة عن المرأة قولها إنها مجرد نصيحة بعدم نشر أو تصديق مثل هذه المعلومات.

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    В социальных сетях и мессенджерах распространяются фейковые сообщения о распылении в Дагестане вертолетами лекарств для дезинфекции. В обращении говорится о том, что сегодня с 23:00 до 5:00 утра вертолеты будут распылять лекарство для дезинфекции, окна и балконы должны быть закрыты и на улице после 23:00 находиться нельзя. При этом создатели и распространители недостоверной информации ссылаются на военную часть. Пресс-служба регионального Управления МЧС по Республике Дагестан опровергла данную информацию. На официальной странице ведомства в инстаграме разместили фотографию с данным сообщением и подписали ее «фейком». P.S. Гражданам стоит относиться внимательнее к подобным ложным сообщениям и обращаться для правдивой информации к официальным источникам. @mchsdagestan #мчс #фейки #дагестан

    Публикация от Вайнахи в Дагестане (@vaynahi_v_dagestane_)

    ربما كانت إحدى الرسائل المزيفة الأولى والأكثر شيوعًا حول الفيروس التاجي رسالة على الشبكات الاجتماعية يُزعم أنها ترش الدواء من التطهير في الليل. كان "مصدر" هذه الرسالة وحدة عسكرية معينة. الغريب، انتشرت الرسالة في جميع أنحاء البلاد، وليس منطقة معينة.

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    Житель Сургута разместил в сети недостоверную информацию о коронавирусе. В отношении него участковым уполномоченным полиции составлен протокол об административном правонарушении по ч. 9 ст. 13.15 КоАП РФ. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО-Югре. Сургутянин 1994 года рождения в одном из пабликов в социальной сети к одной из новостей опубликовал комментарий о том, что в Югре зафиксирован случай заражения коронавирусом с последующей смертью. Данная информация не соответствует действительности. Сотрудники полиции напоминают, что за распространение в СМИ и в сети Интернет заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, создающей угрозу нарушения общественного порядка и безопасности, предусмотрена административная ответственность. Управление МВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре убедительно просит граждан ориентироваться только на официальные источники информации. ФОТО: 86.мвд.рф #новостинягани #няганьлайф #nyagan #nyagan_life #новостиюгры #фейки #коронавирус

    Публикация от Городской Портал Nyagan.Life (@nyagan.life)

    لكن قصة أحد سكان سورغوت، الذي أكد على الشبكات الاجتماعية أن هناك ضحايا للفيروس التاجي في المدينة. وبحسب تقارير وزارة الداخلية المحلية، فقد تم توجيه قضية جنائية للجاني ومن المرجح أن يواجه المؤلف غرامة.

    هناك كم هائل من هذه الأخبار يوميا. لذلك، تطلب وزارة الداخلية والحكومة من الجميع الوثوق بمصادر المعلومات الموثوقة فقط.

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    فيروس كورونا, أخبار مزيفة, مكافحة, روسيا
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