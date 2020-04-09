روسيا تسجل 1459 إصابة جديدة بكورونا ليصل الإجمالي إلى 10131 حالة

أعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد في روسيا، تسجيل 1459 إصابة جديدة بالفيروس في 50 إقليما من أقاليم البلاد، من بينها 857 إصابة في العاصمة موسكو، و 44 في سان بطرسبورغ، ليبلغ عدد الإصابات الإجمالي 10131 إصابة.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان مقر العمليات: "تم خلال الـ 24 ساعة الماضية، تسجيل 1459 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في 50 إقليما روسيا". ليصل عدد الحالات المؤكدة في 81 إقليما إلى 10131".

وكان للعاصمة الروسية موسكو النصيب الأكبر من عدد الإصابات حيث بلغ 857 حالة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، و199 إصابة في ضواحي العاصمة، وكذلك سجلت مدينة سان بطرسبورغ 44 حالة...

وتابع المقر في بيانه: "غادر 118 شخصا المستشفى خلال الـ 24 ساعة الماضية، بعد تعافيهم من الفيروس، بذلك يبلغ إجمالي الذين تعافوا من الفيروس 698 شخصا".

وأشار المقر إلى تسجيل 13 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد في روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية وإجمالي الوفيات 76 شخصا.

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وصنفت منظمة الصحة العالمية، في 11 آذار/ مارس الجاري، فيروس "كورونا" وباء عالميا، مؤكدة أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة عبر الحدود الدولية.

وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول كبيرة بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية في بلادها، تنوعت من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق بكاملها، وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.