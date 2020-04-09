حريق يؤدي إلى انفجار أسطوانة غاز في مركز تجاري وسط موسكو ولا إصابات

ذكرت وسائل إعلام روسية، اليوم الخميس، أن حريقا اندلع وأدى إلى انفجار أسطوانة غاز في مركز تجاري وسط موسكو ولا إصابات.

وبحسب مصادر صحفية روسية، فإن الانفجار حصل في مركز تجاري يقع في وسط موسكو بالقرب من السفارة السلوفاكية.

В Москве в здании бизнес-центра на 2-й Брестской улице произошел взрыв.



На 9-м этаже здания выбиты все стекла. pic.twitter.com/ml512x0Mo0 — baza (@bazabazon) April 9, 2020

وبهذا الصدد قال المتحدث باسم الطوارئ الروسية إن "الانفجار حصل في الطابق التاسع بغرفة كان داخلها أسطوانة غاز".

وأضاف المتحدث قائلا: "حصل ماس كهربائي بسيط أدى إلى اندلاع حريق صغير في الغرفة التي تحتوي أسطوانة الغاز".

وتابع قائلا: " لقد تمت السيطرة على الحريق بعد الانفجار حيث اقتصرت الخسائر على الماديات وجرحت امرأة كانت بالقرب من الغرفة".