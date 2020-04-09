نوفاك يدعو إلى إجراءات عاجلة بمشاركة جميع منتجي النفط

دعا وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، اليوم الخميس، إلى إجراءات عاجلة بمشاركة جميع منتجي النفط، مشيرا إلى أنه يجب على جميع البلدان المنتجة للنفط توحيد الجهود للحد من فرط الإنتاج في السوق.

وقال نوفاك متحدثا خلال اجتماع أوبك + "نعتبر أنه من المبرر زيادة عدد الدول التي يمكنها المشاركة في جهود توحيد استقرار الوضع في العالم. ونرحب اليوم مرة أخرى بمشاركة زملائنا الذين لم يشاركوا من قبل في اتفاق أوبك +".

واضاف أنه يتوجب على جميع البلدان المنتجة للنفط تحتاج توحيد الجهود للحد من فرط الإنتاج في السوق.

وكانت أسعار النفط العالمية قد هوت في وقت سابق إلى أدنى مستوياتها، حيث انخفض سعر مزيج "برنت" إلى ما دون الـ25 دولاراً للبرميل الواحد، للمرة الأولى منذ عام 2003 .

كما انخفضت أسعار خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 8.52 بالمئة إلى أقل من 20 دولاراً للبرميل، للمرة الأولى منذ عام 2002.