دميترييف: لولا اتفاق روسيا والسعودية لانخفض سعر النفط إلى 10 دولارات

أعلن رئيس الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، كيريل دميترييف، اليوم الخميس، أنه لولا توصل روسيا والمملكة العربية السعودية إلى اتفاق لتحقيق الاستقرار في سوق النفط، لوصل سعر النفط إلى 10 دولارات أو أقل.

وأشار إلى أن موسكو والرياض اتفقتا على المضي قدما في صفقة استقرار سوق النفط.

وقال ديمترييف في مقابلة مع تلفزيون بلومبرغ "إذا لم تتفق روسيا والمملكة العربية السعودية الآن، بالنظر إلى انخفاض الطلب على النفط، أعتقد أن أسعار النفط ستكون عند مستوى 10 (دولارات للبرميل) وأقل".

واتفقت مجموعة "أوبك+"، خلال اجتماعها اليوم الخميس عبر الفيديو كونفرانس، من حيث المبدأ على خفض إنتاج النفط بمقدار 10 ملايين برميل يوميا في شهري مايو/ أيار ويونيو/ حزيران، إلى جانب 5 ملايين برميل من إمدادت منتجين آخرين.

كان الشهر الماضي قاسيًا على أسواق النفط، حيث شهدت الأسعار انخفاضات غير مسبوقة منذ عقود، وتراجعت أسعار خام برنت القياسي العالمي بنسبة 22 في المائة وأسعار الخام الأمريكي نايمكس بنسبة 20 في المائة، وسجلت مستويات غير مسبوقة منذ سنوات طويلة.

وجاء ذلك الانهيار الكارثي نتيجة عاصفة من عوامل التباطؤ في السوق، على رأسها الانتشار العالمي المتسارع لوباء الفيروس التاجي الجديد، وإشعال السعودية حرب أسعار بعد تعثر محادثات تحالف "أوبك +"، الذي تشكل في عام 2016 ليشمل روسيا.

وأعلنت المملكة العربية السعودية، الثلاثاء، عن عقد اجتماع افتراضي لوزراء الطاقة في مجموعة العشرين الكبرى، الجمعة المقبلة، بهدف "تعزيز الحوار والتعاون العالمي لضمان استقرار أسواق الطاقة وتمكين اقتصاد عالمي أقوى".