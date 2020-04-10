خبير روسي يكشف تفاصيل مثيرة عن المصاب رقم "صفر" بفيروس كورونا في العالم

أشار عالم الفيروسات الروسي، بافيل فولوشكوف، أن الدراسة تعتمد على الحسابات الطبية والعلمية الرقمية استنادا إلى العلوم الطبية وعلم الفيروسات ونشاطها في جسم الإنسان.

وبحسب الخبير فإن الإصابة رقم "صفر" بفيروس كورونا المستجد في العالم ظهرت في خريف عام 2019 وعلى الأرجح تكون في شهر أوكتوبر/ تشرين الأول من السنة الفائتة، مشيرا إلى أنه استطاع تأكيد الزمن من خلال ربط الحدث بحكم تطور الفيروس في الإنسان وإمكانية انتشاره.

وقال فولوشكوف بهذا الصدد: "نحن نعلم أنه في ديسمبر من عام 2019 تم تسجيل حالات معقدة بالفعل عندما تم نقل أشخاص إلى المشفى وهم يعانون من الالتهاب الرئوي. بالطبع كانت هذه أولى الإشارات للفيروس لكنها لم تؤحذ بمحمل الجد".

وتوصل الخبير الروسي إلى أن فيروس كورونا المستجد ظهر في الصين خلال فصل الخريف من عام 2019 وبدأ بعد ذلك بالانتشار بشكل أكبر دون علم سلطات البلاد.

كما أوضح فولوشكوف أنه من الصعب جدا احتساب اليوم الذي أصابت المواطن رقم "صفر" لكنه بات مؤكدا أن الإصابة حصلت في تلك السنة وفي ذلك الشهر بالتحديد.

وصنفت ‏منظمة ‏الصحة ‏العالمية ‏فيروس ‏كورونا ‏المستجد ‏المسبب ‏لمرض ‏‏(كوفيد-‏‏19)، ‏الذي ظهر ‏في ‏الصين أواخر ‏العام ‏الماضي، يوم ‏‏11 ‏آذار/ ‏مارس، ‏وباءً ‏عالميا، ‏مؤكدة أن ‏أرقام ‏الإصابات ترتفع ‏بسرعة ‏كبيرة.‏

وأجبر الوباء العديد ‏من ‏دول ‏العالم، ‏وعلى ‏رأسها ‏دول ‏كبيرة ‏بإمكانياتها ‏وعدد ‏سكانها، ‏على ‏اتخاذ ‏إجراءات ‏استثنائية؛ ‏تنوعت ‏من حظر ‏الطيران ‏إلى ‏إعلان ‏منع ‏التجول وعزل ‏مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق ‏دور ‏العبادة، ‏لمنع ‏تفشي ‏العدوى ‏القاتلة.‏