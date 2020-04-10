بوتين: روسيا وأمريكا تعملان بنجاح في استكشاف الفضاء وبحث قضايا النفط ومكافحة كورونا

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أن المتخصصين الروس يعملون بنجاح مع زملائهم الأمريكيين في استكشاف الفضاء، مؤكدا على أهمية بحث قضايا استقرار أسواق النفط ، بالإضافة للعمل المستمر في مكافحة وباء "كوفيد-19".

موسكو - سبوتنيك. وقال بوتين مخاطباً طاقم محطة الفضاء الدولية رقم 62: "روسيا لديها خبرة عالية في التعاون الدولي بمجال الفضاء. يسعدنا أن متخصصينا يعملون بنجاح في إطار برنامج محطة الفضاء الدولية مع زملائهم من الولايات المتحدة الأمريكية، إحدى القوى الفضائية الرائدة".

وأضاف بوتين: "وهذا مثال واضح على الشراكة الجماعية لبلدينا في مصلحة البشرية جمعاء. مثلما نحاول الآن تنظيم العمل حول المشاكل الفعلية، لا أريد التحدث عن هذا، ولكن علي أن أفعل ذلك، أعني مكافحة الوباء [كوفيد-19] يعني الوضع في الأسواق العالمية".

وأشار بوتين إلى أنه "بالأمس ناقش هذه القضايا مع رئيس الولايات المتحدة [دونالد ترامب]، وما زال لدينا محادثات حول هذا الموضوع".

وأشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى أنه يخطط لإجراء محادثات جديدة مع الشركاء الأجانب بشأن قضايا النفط.

وجدد زعماء روسيا والسعودية والولايات المتحدة الرغبة في التنسيق حول استقرار سوق النفط مع قرب الاتفاق بين دول منظمة الدول المصدرة للنفط بشأن خفض الإنتاج.

وقال الكرملين في بيان إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي، دونالد ترامب، والعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، "ناقشوا الوضع في أسواق النفط خلال محادثة هاتفية، وأخذوا في الاعتبار الاجتماع الوزاري غير العادي لدول أوبك+، وقمة وزراء الطاقة لمجموعة العشرين المقبلة التي تعقد بنظام الفيديوكونفرانس".

وأعلن البيت الأبيض، اليوم الجمعة، أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ناقش مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، والعاهل السعودي، سلمان بن عبد العزيز، مسألة التوصل لاتفاق حول إنتاج النفط.