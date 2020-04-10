نهاية جائحة "كورونا"... هل من شعاع في آخر النفق

أعلنت رئيسة الهيئة الفيدرالية الروسية لحماية حقوق المستهلك "روس بوتريب نادزور"، آنا بوبوفا، اليوم الجمعة، أنه لا يمكن لأحد أن يحدد تواريخ نهاية وباء كورونا حتى الآن، ولا توجد أية توقعات واضحة لكيفية سلوك الفيروس أيضا.

موسكو - سبوتنيك. وقالت بوبوفا، خلال اجتماع المجلس الحكومي الأوراسي المشترك: "لم يتمكن أحد في العالم من تحديد مواعيد انتهاء هذا الوضع. ولا يوجد لدى أية دولة توقعات علماء واضحة حول سلوك الفيروس الذي نعرفه ثلاثة أشهر فقط".

وأشارت إلى أنه رغم عدم وجود توقعات، في روسيا تم اتخاذ قرار حول مواصلة عمل الهيئات والمؤسسات الحيوية وفقاً لشروط خاصة.

وكان مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في روسيا، قد أعلن في وقت سابق من اليوم الجمعة، تسجيل 1786 إصابة جديدة بالفيروس في 57 إقليما من أقاليم البلاد، من بينهم 1124 إصابة في العاصمة موسكو و182 حالة في ضواحي العاصمة، ليبلغ عدد الإصابات الإجمالي 11917 إصابة.