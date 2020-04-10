روسيا تقدم نظاما للكشف عن فيروس كورونا خلال دقائق معدودة

أعلنت الوكالة الفدرالية الطبية الروسية، اليوم الجمعة، أنها أدخلت نظام كشف وفحص فيروس كورونا خلال 15-20 دقيقة فقط.

وأصدرت الوكالة الفدرالية الطبية الروسية بيانا جاء فيه:" الوكالة الطبية في روسيا أدخلت أنظمة اختبار وكشف الإصابة بفيروس كورونا المستجد خلال دقائق تتراوح بين 15 و20 دقيقة".

وأضاف البيان:"إن نظام الاختبار الذي تم إثباته من قبل الوكالة في روسيا، هو عبارة عن لوحة مكونة من 96 نتيجة لعينات مسجلة بصريا. وقد تم تطوير نظام الاختبار هذا أيضًا في مركز التكنولوجيا والتصنيع الدقيق بالمركز العلمي الفيدرالي في روسيا. ويسمح باختبار وكشف فيروس كورونا في الخلايا البشرية".

وتابع البيان: "منذ ثمانية عشر شهرا، وبناءً على تعليمات وزيرة الصحة فيرونيكا سكفورتسوفا، تم تطوير جهاز المؤشر-الحيوي في مركز ترويتسك وقد تم تطوير نظام الاختبار المقدم اليوم استنادًا إلى رقائق ميكروفلويديك خاصة للاستخدام في هذا الجهاز".

وصرحت مديرة الوكالة الطبية البيولوجية الفيدرالية الروسية، فيرونيكا سكفورتسوفا، بأن الوضع مع انتشار فيروس كورونا في روسيا قد يصل إلى استقرار في غضون 10 إلى 14 يومًا، إذا تم اتخاذ تدابير وقائية وزاد حجم الاختبارات.